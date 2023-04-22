مواجهة تهز أفريقيا .. تشكيل الأهلي أمام الرجاء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة الرجاء بذهاب ربع نهائي دزوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو الاتلي:

حراسة المرمى : الشناوي

عبدالمنعم - محمد هاني - متولي - معلول.

خط الوسط : السولية - ديانج - مروان - الشحات.

خط الهجوم : تاو - كهربا.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كل من : خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الثنائي رامي ربيعة ومحمد الضاوي «كريستو»، بسبب الإصابات التي ضربتهم في الفترة الأخيرة؛ إذ يغيب «ربيعة» للإصابة على المستوى الكتف، بينما يغيب «الضاوي» بسبب الإصابة في كاحل القدم.