شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الرجاء المغربى 1 / 0 فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم.

وجاء أول تهديد في المباراة في الدقيقة الرابعة من جانب الضيوف بعدما تحصل فريق الرجاء على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وسددها محمد الناهيري صاروخية ولكن حولها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية، وهدد الرجاء مرمى الأهلي في الدقيقة السابعة من ركلة ركنية ولكن أبعدها دفاع الأهلي من مناطق الخطورة.

وسدد كهربا تصويبة تجاه مرمى الرجاء في الدقيقة التاسعة ولكنها جاءت سهلة في يد أنس الزنيتي حارس الرجاء، وبعدها سدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11 ولكن أمسك بها الزنيتي أيضا.

وهدد حسين الشحات مرمى الرجاء في الدقيقة 21 بعدما شن الأهلي هجمة مرتدة ولكن لم يحسن التعامل معها أثناء التصويب، وبعدها صوب محمد زريدة تصويبة على مرمى الشناوي في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم في الدقيقة 23 بعد متابعته لتصويبة حسين الشحات ولكن تم إلغائه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، وشن محمد هاني هجمة للأهلي في الدقيقة 25 من الجبهة اليمنى ولكن أبعدها دفاع الأهلي.

وأنقذ الشناوي هدف محقق للرجاء في الدقيقة 34 نتيجة خطأ من دفاع الأهلي ووصلت إلى زريدة الذي سددها ولكن حجولها الشناوي إلى ركنية، وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 41 قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على السولية.

وأحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من رأسية بعد استقباله عرضية علي معلول وسكنت على يسار الزنيتي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي، أنيس الزنيتي في حراسة المرمى، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمود بنتايك في ادفاع، روجي أهولو، محمد زريدة، وليد الصبار في الوسط، زكريا الهبطي، يسري بوزوق، حمزة خابا في الهجوم.



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