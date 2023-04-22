شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس وحيدا فى هجوم بيراميدز بقائمة مواجهة مارومو جالانتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات وعدم الجاهزية، مثل عبد الله السعيد، وأسامة جلال، وفخرى لاكاى، وفخر الدين بن يوسف، وشريف إكرامى.