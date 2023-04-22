صراع سعودي رباعي على ضم فراس البريكان في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - تتنافس أربعة أندية سعوديه على التعاقد مع اللاعب فراس البريكان نجم فريق الفتح السعودي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل ودعم صفوف فريقها قبل الموسم الجديد 2023-2024.

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تمكن فراس البريكان في الموسم الحالي حتى الآن من تسجيل 12 هدف في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو أكثر اللاعبين المحليين الذين ساهموا في أهداف هذا الموسم.

4 أندية تتنافس على ضم البريكان

يهتم نادي الهلال بالحصول على خدمات فراس البريكان لدعم هجوم الفريق بلاعب محلي أخر بجوار

صالح الشهري الذي قد يرحل عن صفوف الفريق قريبًا.

كما يهتم نادي النصر بالحصول على خدمات اللاعب لتقويه قلب الهجوم حيث يتواجد رونالدو وحيدًا.

بينما تركز أندية الاتحاد والأهلي على اللاعب بالرغم من إيقافهم عن قيد الصفقات الجديده، لكن قد تتم الصفقة ويتم إعارة اللاعب لحين حل الازمة.

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