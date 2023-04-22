محمد عبد المنعم يسجل رابع أهدافه الإفريقية مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - منح المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم فريقه الأهلي هدف التقدم أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تقام حاليا على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وسجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي برأسية متقنة بعد عرضية من التونسي علي معلول قبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة.

واستطاع محمد عبد المنعم تسجيل ثاني أهدافه في شباك الرجاء بعدما كان قد أحرز هدفًا أمام الفريق المغربي في العام الماضي وتحديدًا ضمن منافسات إياب الدور

ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كما وصل محمد عبد المنعم إلى رابع أهدافه الإفريقية مع الأهلي في البطولة بواقع هدفين في شباك الرجاء المغربي، وهدفًا أمام كل من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي وصن دوانز الجنوب إفريقي.

وأحرز محمد عبد المنعم 3 أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

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