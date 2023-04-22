الأهلي يتقدم على الرجاء في الشوط الأول برأسية محمد عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره الرجاء بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي من الشوط الأول عبر رأسية محمد عبد المنعم.

في شوط أول مثير، أنتهى دون أهداف رغم الخطورة من كلا الفريقين الأهلي والرجاء، مع أكثر خطورة في الربع الأخير من الرجاء الذي دخل اللقاء متحمسا من أجل هز شباك المارد الأحمر، وفي الدقيقة الرابعة من ركلة حرة، سدد النهيري كرة لا تسد ولا ترد، لكن أستطاع محمد الشناوي ببراعة التصدى لها.

فرصة خطيرة للرجاء:

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الرجاء المغربي | الوفد (alwafd.news)

قبل أن يرد الأهلي عبر لاعبه حسين الشحات بعدما أرسل تسديدة مميزة لكن تصدى لها الزنيتي ويمنع المارد الأحمر من التسجيل بالدقيقة الحادية عشر.

وفي الدقيقة 23 كهربا يسجل هدفا

بعد تسديدة من الشحات ليتابعها كهربا داخل الشباك لكن الهدف يلغي بسبب داعي التسلل.

بعدها شهد الشوط خطورة من الرجاء لكن تألق الشناوي في أكثر من مناسبة ليمنع الضيوف من التقدم، أبرزهم فرصة زريدة لكن نجح الشناوي في إبعادها.

وفي الدقيقة 37، الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء للأهلي من عدمها بعدما طالب لاعبو المارد الأحمر بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لاعب الرجاء.

وللمرة الثانية يعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو 44 بعد وجود شكوك حول وجود لمسة يد على لاعب الرجاء بعد تسديدة الجنوب أفريقي بيرسي تاو