كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي، التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.