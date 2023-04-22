شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد فى المجموعة الثانية ببطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت منذ قليل قرعة بطولة البحر المتوسط للناشئين مواليد 2006 لكرة اليد، والتى يشارك بها منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجارى وتقام المباريات على الصالات المغطاة فى نابل وبني خيار.

(نتائج قرعة البطولة)

- تضم المجموعة الأولى: منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب إيطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا.

- تضم المجموعة الثانية: منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب إسبانيا - منتخب كرواتيا.