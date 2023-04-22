شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعدل موعد تدريب الزمالك فى أول قرار لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول قرار لتصحيح المسار بالفريق، حيث استقر على تعديل موعد خوض التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

وقرر أوسوريو أن يقام مران الزمالك فى الثامنة صباحًا بدلاً من إقامته فى الرابعة عصرًا، حيث يرغب الخواجة الكولومبى فى فرض حالة من الإلتزام والتركيز لدى اللاعبين، وإجبارهم على النوم المبكر.

ومن المنتظر أن يقام تدريب الزمالك غدًا الأحد، وفقًا للموعد الجديد الذى تم تحديده فى الساعة الثامنة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل فريق الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها.