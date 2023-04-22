شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية ينتهى من تحضيرات بطولة كأس العالم للخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023، على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة بمشاركة 59 دولة في منافسات كأس العالم للرماية، ويشارك في البطولة كل من: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ‏فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، آيسلاندا، ايطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، مونتينيجرو، ناميبيا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جنوب إفريقيا، السنغال، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، سوريا، تايلاند، تايوان، الإمارات، أوكرانيا، فنزويلا، المجر، أيرلندا، كازاخستان، السعودية، ليبيا، المغرب، المكسيك، مالطا، سلوفاكيا، تركيا، رومانيا بيرو، ومصر "البلد المضيف".

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضاف بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وأن الاتحاد المصري يُسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة.

مؤكداً أن مصر تُشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وأشار حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.