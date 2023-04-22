شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف البرنامج التأهيلى لعمرو السيسى لتجهيزه لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، البرنامج التأهيلى لعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويغيب عمرو السيسى عن صفوف الزمالك فى الفترة الحالية بسبب معاناته من الإصابة فى الركبة، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب وكذلك جميع المصابين استعدادًا للمرحلة المقبلة، حتى يكون الفريق كامل العدد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الأخر، اقترب ناصر منسى مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق أمام سيراميكا، بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مؤخرا وظهوره بشكل جيد نال عليه استحسان الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، بالإضافة لتقديم الجهاز المعاون لأوسوريو تقرير مفصل عن اللاعب للخواجه الكولومبي أكدوا لهم فيه على كفاءة اللاعب وقدرته على التهديف بشكل جيد في الوقت الذى حدث هبوط للمستوى الفني للتونسى سيف الدين الجزيرى.