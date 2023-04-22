شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق أفريقيا ومتعثر محليا.. من هو الرجاء المغربى منافس الأهلى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة مساء اليوم السبت النادي الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يعيش الرجاء المغربى على وقع مفارقة عجيبة خلال الموسم الحالي، في ظل تألقه اللافت على الصعيد القاري مقابل تعثراته العديدة في الدوري المحلي

الرجاء يتألق قارياً ويتعثر محلياً

وقدم عملاق كرة القدم المغربية مستويات قوية خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في 7 مبارياته مقابل تعادله مرة وحيدة خلال المباريات الـ8 التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وسجل الفريق 20 هدفا بمعدل يفوق الهدفين في المباراة الوحيدة، بينما استقبل 3 أهداف فقط بمعدل 0.37 هدف في كل لقاء.

فشل الرجاء بشكل كبير في إثبات وجوده بالدوري المحلي ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم.

وعجز الرجاء عن تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري المغربي، حيث خسر أمام حسنية أغادير والفتح الرباطي تباعا بنتيجتي 1-2 و0-3، بجانب تعادله مع الوداد (2-2) والشباب الرياضي السالمي (0-0).

لن يكون بإمكان بطل المغرب في 12 مناسبة، الاعتماد على لاعب الوسط محمد المعكازي أمام الأهلي بسبب تعرضه لكسر على مستوى المرفق سيبعده عن أجواء المنافسات لفترة طويلة نسبيا.

أوراق المنذر الكبير فى مباراة الاهلى

سيكون بإمكان المدرب التونسي المنذر الكبير المدير الفني للرجاء المغربى الاستعانة بخدمات محمد زريدة ووليد الصبار بعد تعافيهما من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخوض الرجاء موقعة استاد القاهرة بطريقة 4-3-3 مع إمكانية الاعتماد على 3 لاعبين من أصحاب المهام الدفاعية في خط وسط الميدان.

ويملك الفريق البيضاوي عدة أوراق هجومية من بينها صانع الألعاب عبدالإله حافيظي الذي قد يبدأ المباراة من على دكة البدلاء لأسباب فنية بالأساس.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الاهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".

تأسيس نادى الرجاء المغربى

تأسس نادي الرجاء الرياضي عام 1949، ويعد من أعظم الأندية الرياضية فى المغرب.

ويعد نادى الرجاء من أقوى الأندية وأفضلها على الإطلاق، وحصل على العديد من البطولات وامتلأت خزائنه بالألقاب والكؤوس وطنيا ودوليا.

اجتمع المؤسسون من أجل اختيار اسم الفريق، وقاموا على الفور بالتفكير الجدي، واقترح البعض منهم اللجوء إلى القرعة لحل موضوع التسمية، بينما اتفقت فئة أخرى على مبدأ الإجماع، كان هناك اسمان هما الفتح والرجاء، وقد منحت القرعة اسم الرجاء 3 مرات، وتم اختيار الرجاء إسماً للنادي.



لون زى فريق الرجاء المغربى يعد اللون الأخضر فى علم النفس البشرية مصدرا أساسيا للأمل، ولذلك استخدم الكثير من الأدباء والفلاسفة هذا اللون للتعبير عن قوى الأمل.

وتعبيرا عن شدة الأمل، وقوته، تم اختيار اللون الأخضر ليمثل قميص فريق الرجاء

وأيضاً يعد اللون الأخضر هو الثاني في العلم المغربي المتكون من اللونين الأحمر والأخضر، وقد اختار فريق الوداد الرياضي اللون الأحمر ليمثل الفريق.





ملعب فريق الرجاء المغربى

ويعد مركب محمد الخامس هو ملعب فريق الرجاء المغربى ويقع وسط مدينة الدار البيضاء، تم بناؤه عام 1955 وأعيدت هيكلته سنوات 1981، 2000، 2016، و2019، يلقب بـ"ستاد دونور" أو "ملعب الرعب"، تصل طاقته الاستيعابية إلى 45.891 متفرجا.

وكان يحمل فى الأول اسم أسطورة الملاكمة الفرنسية مارسيل سيردان، ثم الملعب الشرفي، وبعد الإصلاحات التي طالت الملعب سنة 1981 أمر الملك الراحل الحسن الثاني بإعادة تسميته بمركب محمد الخامس، وذلك تخليدا لروح والده.

الملعب يعد معلمة رياضية مغربية، إذ احتضن العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما استقبل "البابا" في أول زيارة له للمغرب، على هامش مباراة ودية جمعت بين "الإسلام" و"المسيحية".