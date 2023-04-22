محمد صلاح يحقق إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - \حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا جديدًا مع ليفربول الإنجليزي بعدما سجل هدفًا في نوتينجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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وفاز ليفربول على نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح سادس أكثر لاعب سجل في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات بالتساوي مع روبي فاولر برصيد 183 هدفا.

وخاض محمد صلاح 31 مباراة في

الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وسجل 16 هدفًا بينما صنع 7 آخرين.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في آخر 3 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل النجم المصري المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.

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