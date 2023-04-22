محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول، فريقه للفوز على نوتنجهام فورست بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك نوتنجهام (فيديو) | الوفد (alwafd.news)

أحرز جوتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة 47 قبل أن يسجل لاعب الريدز المعار إلى نوتنجهام، هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يعود المهاجم البرتغالي ويسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 55، لكن رد نوتنجهام مجددًا بهدف التعادل

في الدقيقة 67.

بعدها سجل صلاح هدف ليفربول الثالث والفوز في الدقيقة 70، بعد كرة عرضية مميزة من أرنولد من ركلة حرة، ليضربها مو بقدمه داخل شباك نوتنجهام فورست، ويقتنص الريدز الثلاث نقاط.

رفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 27 نقطة.