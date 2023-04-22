فولفسبورج يكتسح بوخوم بخماسية بمشاركة عمر مرموش "الغاضب"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فولفسبورج فوزًا كبيرًا على بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

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وعاد فولفسبورج إلى سكة الانتصارات بعد لم يحقق الفوز منذ الجولة 25 عندما تخطى عقبة شتوتجارت بهدف نظيف سجله الدولي المصري عمر مرموش.

وتعادل فولسبورج مرتين بينما خسر مرة واحدة في آخر 3 مباريات قبل أن يفوز اليوم على بوخوم بنتيجة عريضة بمشاركة النجم المصري عمر مرموش في الشوط الثاني.

وشارك عمر مرموش في الشوط الثاني، ولعب 19 دقيقة فقط بعدما شارك في الدقيقة 46 على حساب باتريك ويمر قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 64 لحساب لوكا فالدشيمت ليبدي غضبه من التبديل السريع.

ورفع فولسبورج رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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