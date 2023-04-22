هالاند أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل الفريق السماوي لمباراة شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويتواجد النجم البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء فيما يشارك ألفاريز وهالاند بشكل أساسي.

تشكيل مانشستر سيتي:

أورتيجا - جوميز - إيمريك لابورت - أكانجي -كايل ووكر - ألكاي جوندوجان - برناردو سيلفا -رياض

محرز - جاك جريليش - ألفاريز - إرلينج هالاند.

تشكيل شيفيلد:

فوديرنجام - بالدوك - أحمدودزيتش - إيجان - روبنسون - لوي - نوروود - بيرجي - فليك - نداي - جيبيسون.

ويلتقي الفائز في المباراة مع المتأهل من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، المقرر لها يوم غدًا الأحد.