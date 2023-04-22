ليفربول يتعادل مع نوتينجهام في الشوط الأول بالدورى الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سلبياً مع ضيفه نوتنجهام فورست، في اللقاء الذي يجكع بينهما الأن ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى الإنجليزي.

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وسيطر ليفربول علي مجريات الشوط الأول من المكباراة التي تجمعه بنوتنجهام علي ملعب أنفيلد، ولكن باءت محاولات الريدز دون إحراز أهداف.

ولعب المتحرف الدولي المصري محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول منذ بادية اللقاء، وظهر بشكل جيد في أكثر من هجمه مهددة لمرمي المنافس.

و يواصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول سلسلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وذلك عند مواجهة الريدز مع نظيره نوتينجهام فورست عصر اليوم السبت.

ويسعي النجم المصري لإحراز هدف في مباراة اليوم لمعادلة النجم روبي فاولر كسادس هدافي الدرى الإنجليزي حتي الن في ترتيب البطولة.

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