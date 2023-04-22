شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الرجاء المغربى فى شوارع وسط البلد استعدادًا لمباراة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع وسط البلد توافد جمهور الرجاء المغربى للتنزه فى شوارع المحروسة خلال ثانى أيام العيد الفطر المبارك قبل الذهاب لاستاد القاهرة لدعم فريقهم فى مباراة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت شركة تذكرتي إرشادات وبوابات الدخول للجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لحسم الفوز فيها بنتيجة مطمئنة تريحه قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

الدرجة الثالثة يمين: بوابة طريق النصر

الدرجة الثالثة شمال: بوابة صلاح سالم

الدرجة الثانية: بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال: بوابة آل رشدان

درجة الـ VIP: بوابة آل رشدان

وجاءت الارشادات كالتالي:

- الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساء و عليه سيتم غلق الابواب الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022-2023.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون تذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.