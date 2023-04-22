شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها سويسرا وكولومبيا.. 5 مدارس تدريبية تتنافس فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة قوية يشهدها الدوري المصري في الموسم الجاري، بين أكثر من مدرسة تدريبية، حيث تشهد مسابقة الإيجيبشن ليج في هذا الموسم تواجد 5 مدارس تدريبية وهم، البرتغال وصربيا وسويسرا واليونان وكولومبيا.

1ـ الأهلي يعتمد على المدرسة السويسرية

فضل النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، العودة إلى المدرسة السويسرية بعد النجاح الذي سبق وحققه السويسري رينيه فايلر مع الفريق الأحمر في موسم 2020، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء لأسباب أسرية.

وفي بداية الموسم الجاري تعاقد النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، ليتولى الإدارة الفنية للفريق، لينجح كولر في إثبات كفاءته بتلك الفرصة ويقدم نتائج مميزة مع الفريق، ونجح خلال فترة قصيرة في حصد بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، كما قاد الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

2ـ الزمالك يستعين بالمدرسة الكولومبية

أعلن نادي الزمالك إتمام تعاقده مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وكان الزمالك قد وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر، بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وذلك بعد تراجع النتائج، ويأمل النادي الأبيض في إعادة تصحيح المسار في مختلف البطولات مع مدربه الجديد.

3ـ المدرسة اليونانية

ليست بجديدة على الدوري المصري، ولكن هذه المرة استمرت لفترة متصلة، منذ ظهور اليوناني تاكيس جونياس وادي دجلة، وصولاً إلى استمرار اليوناني بابا فاسيليو حتى الآن مع البنك الأهلي، حيث تولى فاسيليو مهمة تدريب غزل المحلة في الدور الأول قبل أن يترك الفريق المحلاوي ويتولى تدريب البنك الأهلي.

4ـ المدرسة البرتغالية

أصبحت المدرسة البرتغالية حاضرة وبقوة في الكرة المصرية، سواء بتواجد البرتغالي روي فيتوريا في القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، أو بتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، حيث نجح باتشيكو في قيادة بيراميدز إلى التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجاري.

5ـ المدرسة الصربية

وتتمثل في تواجد الصربي زوران مانولوفيتش على رأس الإدارة الفنية للاتحاد السكندري، وقبل أسابيع قليلة، أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي أتفاقه مع المدرب الصربي لتجديد تعاقده وجهازه المعاون.