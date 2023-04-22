شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الرجاء المغربى الليلة بدون 8 لاعبين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراته المهمة والحاسمة أمام الرجاء المغربي اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

ويفقد الاهلى فى مباراة الرجاء المغربى الليلة جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ورامى ربيعة ومحمد الضاوى بسبب الاصابة وبرونو سافيو، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا والحارس حمزة علاء لأسباب فنية.

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.