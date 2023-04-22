شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ممنوعات لنجوم الأهلى بفرمان كولر قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص للخروج بانتصار مريح يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر، على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.