شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مباراة صعبة أمام نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مهمته قبل لقاء العودة المقرر إقامته في الدار البيضاء في 29 أبريل الجاري.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.





يخوض فريق الأهلى مباراة صعبة أمام نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ"52" ألف مشجع.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مهمته قبل لقاء العودة المقرر إقامته في الدار البيضاء في 29 أبريل الجاري.