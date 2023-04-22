شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتحدث اليوم عن مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بيراميدز و مارومو جالانتس المقرر إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتحدث البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز وعبد الله السعيد قائد الفريق عن هذه المباراة ، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد وحكام مباراة بيراميدز أمام نظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية ، وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة

ويدير اللقاء طاقم بقيادة الإيفواري إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.

وتقام المباراة بتقنية الفيديو "الفار" حيث يتولى الحكم المغربي سمير قزاز تقنية الفار، ويساعده مواطنه المغربي ذكريا برنيسي، ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي.

ويراقب الحكام إيفارست مينكواندي من الكاميرون، والمنسق العام ناصيرو جبريل من نيجيريا، ومواطنه جون إيفوجو المنسق الأمني للمباراة.