شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والدرجة الأولى 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إجراء اختبار اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولي والدوليين الذين تخلفوا عن الاختبار، والذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبار الأخير الذي أقيم في معسكر حكام الدوري الممتاز .

ويتم الاختبار لحكام الدرجة الأولي الذين لم يسبق لهم الاختبار من قبل، ومن المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل بنادي النصر الساعة الثالثة عصرا، ويعقد الاختبار تحت اشراف محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية.