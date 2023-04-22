تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي على ستاد القاهرة الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الصدام العاشر تاريخيًا بين الأهلي والرجاء المغربي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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ويواجه الأهلي نظيره الرجاء للمرة الثانية على التوالي في الدور ربع النهائي، بعدما سبق له مواجهته بالدور ذاته بالعام الماضي، ونجح في إقصاءه من البطولة بفوز بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يتعرض الأهلي للهزيمة من الرجاء في العام الماضي بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على استاد الأهلي وي السلام قبل أن يتعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب مركب محمد الخامس.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي على ستاد القاهرة

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة تاريخيًا بين الأهلي والرجاء المغربي على ستاد القاهرة الدولي، وقد فاز الفريق الأحمر مرة واحدة وخسر وتعادل في مثلها.

وبدأ تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في عام 1999 عندما أقيمت بينهما مواجهة قوية على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

وتعادل الأهلي والرجاء المغربي بنتيجة 3-3 في المواجهة الرابعة في تاريخ المواجهات

والثانية بينهما على ستاد القاهرة الدولي، وكانت المواجهة ضمن إطار مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هام 2005.

وحقق الأهلي انتصاره الأول على ستاد القاهرة بمواجهة الرجاء المغربي بعدما فاز بهدف دون رد في نسخة 2005، وكانت هذه المواجهة هي الثالثة والأخيرة بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

وبشكل عام فقد أقيمت 8 مواجهات سابقة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة وحيدة بالسوبر الإفريقي، وفاز الأهلي والرجاء في مباراتين وحسمت نتيجة التعادل 5 مواجهات بينهما.

وشهد تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء منافسة قوية بعدما سجل كلا الفريقين 10 أهداف خلال 9 مواجهات أقيمت بينهما وقبل المواجهة العاشرة تاريخيًا والرابعة بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

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