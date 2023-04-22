ليفربول يستضيف نوتينجهام اليوم بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية اليوم السبت، عندما يستضيف نظيره نوتينجهام فورست على ملعب " آنفيلد "، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست عصر اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

موقف ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

يبحث فريق ليفربول عن مطاردة المربع الذهبي لضمان المشاركة في البطولات الأوروبية، وذلك بعد صعوبة مشاركته في دوري أبطال أرووبا في ظل المنافسة الشرسه في المركز الأول والثاني بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويقع فريق ليفربول بالمركز الثامن

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

وكان فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ليدز يونايتد بالجولة الماضية، بعد فوزه بنتيجة 6-1، وسجل محمد صلاح هدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 107 أهداف، متخطيًا روبي فاولر، الذي سجل 105 أهداف بقدمه اليسرى.

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