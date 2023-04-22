الوداد المغربي يواجه سيبما التنزاني الليلة بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الوداد المغربي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيمبا التنزاني عصر اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي يحتضنها ملعب بنجامين مكابا.

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موعد مباراة مباراة الوداد وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني بالأراضي التنزانية عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يُجرى لقاء الإياب في الـ28 من الشهر نفسه بعدها بستة أيام بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتُذاع مباراة الوداد وسيمبا عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق المغربي جواد بدة.

الوداد يبحث عن اللقب الثاني على التوالي

يبحث فريق الوداد المغربي عن تحقيق لقبه لقبه الثالث في تاريخه والثاني على التوالي، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

يذكر أن الفائز من الوداد وسيمبا سيواجه المتأهل من شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد الفريق البيضاوي حارس مرماه محمد رضا التكناوتي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى ركبته وأيضا سيغيب مدافعه المميز أمين فرحان بسبب الإصابة.

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