محمود كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إانطلاق صافرة اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي بحضور مايقرب من 50 ألف مشجع.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

من المنتظر أن يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بالقوة الضاربة في تشكيل اليوم لمواجهة الرجاء المغربي، وذلك لتحقيق الفوز وإستغلال عاملي الأرض والجمهور قبل مباراة الإياب.

ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- محمد

عبد المنعم- علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية- مروان عطية- حسين الشحات- بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports HD 4، وbein sports FR 6 HD max، وأون تايم سبورتس الأرضية.

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