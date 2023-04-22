شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد فتح وغلق استاد القاهرة قبل مباراة الأهلى والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تذكرتي المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير المصرية إلى المدرجات، الإرشادات والنصائح الخاصة بدخول جماهير الأهلي مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة فريقهم ضد الرجاء المغربي اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم فتح أبواب استاد القاهرة فى الرابعة عصر اليوم السبت على أن يتم غلق الأبواب فى تمام الثامنة مساءً لتيسير عملية الدخول.





يستدرج فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

حسم الأهلي تأهله لهذه المباراة بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما وصل لهذه المباراة بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده في العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و 1997 و 1999.