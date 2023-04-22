شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يسجل إنجازا تاريخيا بعد الفوز بأفضل لاعب فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز المصري محمد صلاح مهاجم الريدز بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلًا بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى محمد صلاح لمعادلة أو كسر هذا الرقم في مباراة الفريق ضد نوتنجهام فورست غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، خاصة أن صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا بقدمه اليسرى في تاريخ المسابقة برصيد 107 أهداف، بعدما أحرز ثنائية ضد ليدز يونايتد في فوز ليفربول بنتيجة 6-1 يوم الإثنين الماضي.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي لمباراة نوتينجهام فورست: "عملت مع محمد صلاح لفترة طويلة، كنت بجواره وهو يكسر عديد الأرقام القياسية، لكن عندما سمعت آخر رقم قياسي حققه الأسبوع الماضي كان هذا جنونًا، إنه إنجاز هائل، خصوصًا عندما تنظر إلى الأسماء الأخرى الموجودة بالقائمة، التي تفوق عليها هم روبي فاولر (105 أهداف)، وروبن فان بيرسي (94 هدفًا)، وريان جيجز (83 هدفًا)، ورياض محرز (65 هدفًا).

وأضاف كلوب: "محمد صلاح اقترب من التفوق على روبي فاولر في رقم جديد، أعرف أنه يحب هذا النوع من الأشياء، وهذا سيحفزه كثيرًا قبل مباراة نوتنجهام فورست، خاصة أنه سجل صلاح 182 هدفًا مع ليفربول في كل البطولات، ويحتاج لهدف واحد لمعادلة رقم فاولر كسادس أكثر لاعب تسجيلًا بقميص الريدز.

أوضح كلوب: "لدينا الفرصة للتغيير في خط الهجوم، أمامنا 5 مباريات في غضون أسبوعين، وبالتالي ستكون هناك تغييرات، كل لاعب له أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وكشف المدرب الألماني أن روبرتو فيرمينو سيكون خارج حساباته الفنية في مباراة نوتنجهام فورست، كما أنه لن يكون متاحًا في الأسبوع المقبل أيضًا، بعد تعرضه لإصابة عضلية.