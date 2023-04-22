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الزمالك ثاني أكثر فرق العالم حصولًا على ركلات جزاء

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الدولي للدراسات والإحصائيات "CIES Football"، عن قائمة أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء من يناير 2020 وحتى الآن.

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وتواجد الزمالك في المركز الثاني كأكثر الأندية حصولًا على ركلات جزاء على مستوى جميع أندية العالم برصيد 43 ركلة بالتساوي مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي، بفارق ركلة واحدة عن سي إس هيريديانو الكوستاريكي الذي تصدر قائمة أكثر الأندية

حصولًا على ركلات جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الممتاز برصيد 40 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 53 نقطة، علما بأن الأهلي لديه ثلاث مؤجلات.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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