شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والرجاء اليوم السبت 22 / 4 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ"52"ألف مشجع، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

ترتيب الاهلى فى الدوري المصري

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ترتيب الرجاء فى الدوري المغربى

بينما يحتل الرجاء المغربى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 35 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

حكم سودانى لمباراة الاهلى والرجاء

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.