شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أيمن شوقى يقود الأهلى للتتويج بالدوري بعد الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 1987 أقيمت القمة رقم 60 بين الأهلى والزمالك فى ختام دورى موسم 1986 / 1987، وكان يكفى الزمالك التعادل فقط للتتويج، بينما لا بديل أمام الأهلى سوى الفوز فقط للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالى.

نجح الأهلى بالتقدم فى الدقيقة 24 عن طريق أيمن شوقى، لكن جمال عبد الحميد كان له رأى آخر، حيث سجل هدف التعادل بعدها بثلاثة دقائق فقط، وفى الشوط الثانى عاد أيمن شوقى وسجل هدف الفوز بالمباراة والدورى، ليحصد أبناء القلعة الحمراء الدورى للمرة الثالثة على التوالى، والأول تحت قيادة الشيخ طه إسماعيل، ويصل بألقابه فى البطولة إلى رقم 20.

مثل الأهلى: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، بدر رجب، مصطفى عبده، أيمن شوقى، طارق خليل "ضياء السيد" ، بينما مثل الزمالك: طارق عبدالعليم، خالد جلال، إسماعيل يوسف "أحمد سالم"، هشام يكن، أحمد رمزى، إبراهيم يوسف، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف، نصر إبراهيم "خالد يوسف" ، جمال عبدالحميد، مجدى طلبة.

أدار المباراة الحكم الألمانى بيرى باول الذى قام بطرد مصطفى عبده لاعب الأهلي.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.