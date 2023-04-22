مدرب الرجاء يكشف سر تفاؤله قبل موقعة الأهلي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي،عن سر تفاؤله قبل لقاء فريقه لـ نظيره الأهلي غدًا في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال :الرجاء يتحول في المقابلات الكبرى لفريق مختلف عن المعتاد من حيث المستوى الفردي والجماعي الذي يزيد، والحافزللاعبين يتضاعف.

واستطرد: الرجاء يكبر في المقابلات الكبيرة، واللاعبون

يقدمون أفضل ما لديهم، سنواصل في نفس الاتجاه، نتوفر على لاعبين كبار قادرين على التحدي .

وأضاف مدرب الرجاء المغربي: المقابلة ستكون مميزة بين الطرفين، لأن الأهلي لديه جمهور كبير والرجاء يمتلك جمهور كبير وعالمي.