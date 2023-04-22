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مدرب الرجاء يكشف سر تفاؤله قبل موقعة الأهلي غدًا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي،عن سر تفاؤله قبل لقاء  فريقه لـ نظيره الأهلي غدًا في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال :الرجاء يتحول في المقابلات الكبرى لفريق مختلف عن المعتاد من حيث المستوى الفردي والجماعي الذي يزيد، والحافزللاعبين يتضاعف.

واستطرد: الرجاء يكبر في المقابلات الكبيرة، واللاعبون

يقدمون أفضل ما لديهم، سنواصل في نفس الاتجاه، نتوفر على لاعبين كبار قادرين على التحدي .

وأضاف مدرب الرجاء المغربي: المقابلة ستكون مميزة بين الطرفين، لأن الأهلي لديه جمهور كبير والرجاء يمتلك جمهور كبير وعالمي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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