كلوب يتغنى بـ أرنولد ودوره مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول،بالدور الجديد الذي يقوم به الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد مشيرا إلى أن التأقلم مع الدور الجديد يمثل تحديا بالنسبة للفريق.

وقال كلوب :أرنولد، لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ويناسبه هذا الدور المتقدم بصورة جيدة جدا.

وأضاف:يواجه باقي اللاعبين تحديا لتغطية المساحات لكن بوجوده هناك لا نفقد الكرة كثيرا،يمكنه أن يلعب بشتى الطرق.

واستطرد:ليست هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بهذه الطريقة، ترينت لاعب ذكي، الأمر يتعلق أكثر بطريقة إعدادنا.

وقال كلوب :إنه موسم غريب ومتوسط جدا حتى الآن لكننا حققنا نتائج هي الأكبر في تاريخ النادي، قدمنا أفضل أداء لنا طوال الموسم أمام ليدز.

وأضاف :لا يمكنني أن أضمن النتيجة، لكن علي أن أضمن المستوى وهذا ما علينا فعله الآن.

ولم يؤكد كلوب ما إذا كان اللاعب البالغ عمره 24 عاما سيواصل القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن ذلك ليس حلا لكل المشاكل التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

وألكسندر-أرنولد واحد من أهم صانعي الفرص في ليفربول وقدم أداء رائعا عندما أسند له كلوب دورا متقدما في الملعب إذ لعب تمريرتين حاسمتين في الفوز 6-1 على ليدز يونايتد الاثنين الماضي.

ويسعى ليفربول، ثامن الترتيب، إلى استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز على ليدز عندما يستضيف فورست المهدد بالهبوط.