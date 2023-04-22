سيزار ميلو: العروض المقدمة لميسي حتى الآن من الهلال وباريس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي الشهير سيزار ميلو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديه حتى الآن عرضين فقط يفاضل بينهما من أجل حسم مستقبله خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال ميلو في تصريحات نقلتها العديد من الصحف اليوم: "العروض المقدمة للنجم ليونيل ميسي حتى الآن من الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري ".

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ويعيش ميسي فترة صعبة مع باريس سان جيرمان بعدما قرر الرحيل عن النادي بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة بالدرجة الأولى على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقرر ميسي الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بنهاية عقده، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن، حيث يمتلك "البرغوث" عرضين فقط وهما التجديد

لباريس أو الانتقال للهلال السعودي في صفقة تاريخية.

وكانت أنباء قد أكدت على اقتراب اللاعب من العودة إلى برشلونة من أجل إنهاء مسيرته الكروية هناك، إلا أنه لم يتلقى حتى الآن عرضًا رسميًا من إدارة النادي الكتالوني رغم مطالبة الجماهير بعودته.

وتلقى ميسي عرضًا تخطت قيمته الـ200 مليون يورو من الهلال السعودي لإقناعة بالموافقة على القدوم للدوري السعودي، إلا أن اللاعب مازال يدرس العروض المقدمة لاختيار الأنسب ولم يحسم موقفه النهائي.

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