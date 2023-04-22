صراع البوندسليجا.. المنافسة تشتعل بين بايرن ميونخ ودورتموند في الأمتار الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني منافسة شديدة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند لحسم لقب البوندسليجا.

(اقرأ أيضًا..) أرسنال يتعثر ويمنح السيتي فرصة ذهبية لخطف الصدارة

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يأتي في المرتبة الثانية، وينتظر كل منهما تعثر الأخر من أجل الانفراد بصدارة البوندسليجا في ظل انحسار المنافسة على اللقب المحلي قبل ست جولات من نهاية المسابقة.

ويبحث بايرن ميونخ عن التتويج باللقب الحادي عشر على التوالي من مسابقة الدوري الألماني والثالث والثلاثون عبر تاريخه من أجل مصالحة جماهيره بعد الإخفاق الأوروبي بخسارته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر

سيتي الإنجليزي.

في الجهة المقابلة يستهدف بوروسيا دورتموند استعادة لقب البوندسليجا الغائب منذ سنوات طويلة إذ يعود أخر لقب لأسود فيستفاليا إلى العام 2012، وينتظر دورتموند تعثر العملاق البافاري لبسط سيطرته على صدارة الدوري الألماني.

ويواجه بايرن ميونخ منافسه ماينتز، اليوم السبت، عند دقات الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الألماني، على أن يتقابل بوروسيا دورتموند مع آينتراخت فرانكفورت في السادسة والنصف مساء اليوم.