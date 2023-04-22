الصراع يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع ساوثهامبتون

الشارقة - اميمة ياسر - واصل أرسنال سلسلة نتائجه المخيبة للآمال، بعدما سقط في فخ التعادل مع ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ساوثهامبتون كل من، كارلوس الكاراز في الدقيقة (1)، وثيو والكوت في الدقيقة (14)، ودويي كاليتار في الدقيقة (66).

بينما أحرز أهداف أرسنال جابريل مارتينيلي في الدقيقة 20، ومارتن أوديجارد في الدقيقة 88، وبوكايو ساكا في الدقيقة 90.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 32 بالمركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعدما خاض 32 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 30 مباراة فقط.

فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى النقطة 24 في المركز العشرين الأخير بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

المركز الأول: أرسنال برصيد 75 نقطة - 32 مباراة.

المركز الثاني: مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة - 30 مباراة.

المركز الثالث: مانشستر يونايتد برصيد 59 نقطة - 30 مباراة.

المركز الرابع: نيوكاسل يونايتد برصيد 56 نقطة - 30 مباراة.

المركز الخامس: نوتنهام هوتسبير برصيد 53 نقطة - 31 مباراة.

المركز السادس: أستون فيلا برصيد 50 نقطة - 31 مباراة.

المركز السابع: برايتون برصد 49 نقطة - 29 مباراة.

المركز الثامن: ليفربول برصيد 47 نقطة - 30 مباراة.

المركز التاسع: برينتفورد بريد 43 نقطة - 31 مباراة.

المركز العاشر: فولهام برصيد 42 نقطة - 30 مباراة.

المركز الحادي عشر: تشيلسي برصيد 39 نقطة - 31 مباراة.

المركز الثاني عشر: كريستال بالاس برصيد 36 نقطة - 31 مباراة.

المركز الثالث عشر: ولفرهامبتون برصيد 34 نقطة - 31 مباراة.

المركز الرابع عشر: بورنموث برصيد 33 نقطة - 31 مباراة.

المركز الخامس عشر: وست هام يونايتد برصيد 31 نقطة - 30 مباراة.

المركز السادس عشر: ليدز يونايتد برصيد 29 نقطة - 31 مباراة.

المركز السابع عشر: إيفرتون برصيد 27 نقطة - 31 مباراة.

المركز الثامن عشر: نوتنجهام فورست برصيد 27 نقطة - 31 مباراة.

المركز التاسع عشر: ليستر سيتي برصيد 25 نقطة - 31 مباراة.

المركز العشرين: ساوثهامبتون برصيد 24 نقطة - 32 مباراة.