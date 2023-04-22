شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 أجانب فى الدورى المصرى.. ديانج فى الصدارة وظهور مميز للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدورى المصري في الموسم الحالي، طفرة من حيث أسعار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، والذين اثبت معظمهم جدارته في اللعب بالإيجبشين ليج، فيما لم يوفق البعض لأسباب مختلفة ما بين إصابات وأسباب فنية وأسباب خارج الملعب من ضمنها عدم التأقلم علي أجواء الدوري المصري.

ولعل المالي اليود يانج لاعب وسط الأهلي هو الأبرز بين المحترفين سواء من حيث الإضافة الفنية التي يقدمها مع فريقه منذ انضمامه لصفوف الأحمر، أو من حيث القيمة التسويقية حيث يتصدر ديانج قائمة اغلي اللاعبين الأجانب في مصر بقيمة 4 مليون يورو وبعده الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي أيضا والذي تصل قيمته التسويقية الي مليون و500 الف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

قائمة أغلي 10 لاعبين أجانب في مصر

أليو ديانج 4 مليون يورو

احمد القندوسي 1.5 مليون يورو

وليد الكارتي 1.5 مليون يورو

بيرسي تاو 1.5 مليون يورو

علي معلول 1.3 مليون يورو

سيف الجزيري 1.2 مليون يورو

بلاتي توريه 1 مليون يورو

محمد الضاوي كريستو 1 مليون يورو

جينسلي سوكاري 800 الف يورو

محمد الشيبي 800 الف يورو