أرسنال يتعثر ويمنح السيتي فرصة ذهبية لخطف الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - صدارة الدوري الإنجليزي التي سيطر عليها أرسنال منذ بداية الموسم الحالي وحتى الرمق الأخير باتت في مهب الريح بعد تعثره للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة البريميرليج.

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أرسنال تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الثانية والثلاثين ليسجل ثالث تعادل له على التوالي بعد ليفربول ووست هام ليدع مصيره بيد مانشستر سيتي الذي يلاحقه في وصافة البريميرليج.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويفصله خمس نقاط فقط عن أرسنال متصدر الترتيب حتى الأن، لكن السيتي له مباراتين مؤجلتين، وفي حالة فوزه فيهما سينتزع صدارة البريميرليج بفارق نقطة عن أرسنال ويزيح الجانرز من على الصدارة.

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من العيار الثقيل بين أرسنال ومانشستر سيتي، إذ ستحسم بنسبة كبيرة وجهة لقب البريميرليج في الموسم الحالي حال استغل الفائز نتيجتها في المباريات المتبقية من المسابقة، وسيبحث الجانرز عن استعادة توازنه والحفاظ على الصدارة بعد سلسلة التعادلات المخيبة التي لازمته في المباريات الثلاثة الأخيرة، بينما ستعمل كتيبة مانشستر سيتي على استغلال الموقف والانفراد بصدارة البريميرليج معتمدًا على المعنويات العالية التي اكتسبها من نتائجه في دوري أبطال أوروبا فضلًا عن تعثر منافسه الأساسي في الدوري الإنجليزي وهو أرسنال.

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