سالم الدوسري أساسيًا في تشكيلة الهلال أمام الاتحاد وميشيل بديلا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تشكيلة الهلال الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة الاتحاد مساء الأحد في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الدور نصف النهائي من كأس الملك حيث يتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

وتعد مباراة الهلال والاتحاد هي الكلاسيكو الأول في كرة القدم السعودية نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين والذي يعود إلى السنوات الاولى لإنشاء بطولة الدوري السعودي بمسماها القديم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، ستذاع عبر قناة

SSC الحاصلة على حقوق نقل كأس الملك.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد :

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم أن سالم الدوسري سيبدًا أساسيًا في تشكيلة الهلال أمام الاتحاد، في حين سيتواجد النجم البرازيلي ميشيل ديليغادو على مقاعد البديلاء.

ويتوقع أن يبدًا الهلال المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع محمد البريك وجحفلي وجانغ وسعود، وثلاثي الوسط كويلار والفرج وكاريلو، ثم رباعي الهجوم سالم وإيغالو وماريغا.

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