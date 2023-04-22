ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان للفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على أنجيه بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ريموند كوبا ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس ودانيلو.

الوسط: برنات، فابيان وفيتينيا.

الهجوم: سولير، ميسي ومبابي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في وقت مبكر من المباراة بعدما سجل الهدف الأول بالدقيقة التاسعة.

ويعاود النجم الفرنسي الدولي هز شباك أنجيه مجددًا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

بهذا الانتصار يغزز باريس سان جيرمان تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد رفع رصيده إلى 75 نقطة، بينما يبقى فريق أنجيه في المركز الـ20 والأخير بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.