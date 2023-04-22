أرسنال يسقط في فخ التعادل مع ساوثهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق أرسنال في فخ التعادل مع ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لكل منهما في المواجهة المقامة بينهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أرسنال يستقبل أسرع هدفين على ملعبه بالموسم الحالي

بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق كارلوس الكاراز ثم أضاف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول، وقلص جابرييل مارتينيلي الفارق بتسجيله هدف أرسنال الأول في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز ساوثهامبتون تقدمه بهدف ثالث عن طريق دويي كاليتا كار في الدقيقة 66، قبل أن ينتفض أرسنال ويدرك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين

متتاليين عن طريق مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا في الدقيقتين 88، 90.

ويحافظ آرسنال على صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة ب 70 نقطة، فيما يحل ساوثهامبتون في المركز الأخير ب 24 نقطة.

تشكيل أرسنال:: حراسة المرمى: آرون رامسديل. الدفاع: زينشينكو، دوس سانتوس، روب هولدينج، بن وايت. الوسط: فابيو فييرا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد. الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ساكا، جيسوس.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا