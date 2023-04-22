شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراته ضد الرجاء المغربي على استاد القاهرة غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران؛ للحديث عن مباراة الرجاء المغربيوضرورة التركيز في المنافسة المحلية كعادة الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية فقرات المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق واندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحازم جمال، في تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن ينتظموا في تدريبات الكرة الجماعية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، بالجهاز الفني المعاون وذلك على هامش المران لبحث بعض الترتيبات للفترة المقبلة.