شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يقترب من التشكيل الأساسى لفريق البنك الأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب كريم بامبو صانع ألعاب فريق البنك الأهلى من المشاركة في التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب عقب التألق في التدريبات الجماعية.

ويسعى اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق من استغلال قدرات كريم بامبو الهجومية، حيث شارك في 22 مباراة وأحرز 7 أهداف.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى لم يحدد موعد بعد .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .