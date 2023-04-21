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أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اقتراب أحمد فتوح من تدعيم صفوف الزمالك في مباراة سيراميكا، وطلب خوان أوسوريو المدير الفني، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين

فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد.

ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

يخضع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للمرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به على أمل لحاقه بمباراة سيراميكا، على أن يحدد الجهاز الطبي فرص مشاركته من عدمها قبل إقامة اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا الأربعاء المقبل، ببطولة الدوري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى يخوض بعدها الفريق الأبيض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، يوم 5 مايو المقبل بالإمارات .

 

أوسوريو يطلب تقريرا خاصا عن المصابين بالزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق لكرة الأول بالزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى اللذان خرجا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدورى بعدما عانى الأول بالتواء في أنكل القدم ، بينما خرج الثانى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة .

 

شبانه يدخل حسابات أوسوريو لتدعيم دفاع الزمالك أمام سيراميكا

دخل محمود شبانه مدافع الفريق الكروى الأول للزمالك حسابات الكولومبى أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق لتدعيم خط الدفاع في المباراة المقبلة أمام سيراميكا بعد الأخطاء التي ارتكبها حسام عبد المجيد في اللقاء الأخير أمام المقاولون  .

ويلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 26 أبريل الجارى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدورى . 

 

3 لاعبين مرشحين للعودة إلى الزمالك فى الموسم الجديد
يضع مسئولو نادى الزمالك، 3 لاعبين على طاولة الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو للعودة إلى الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، حيث تتجه النية داخل القلعة البيضاء لإنهاء إعاراتهم بعد المستوى الجديد واللافت للنظر الذى ظهروا عليه مع أنديتهم.

محمود علاءيأتى على رأس المرشحين للعودة إلى الفريق الأبيض محمود علاء المعار للاتحاد السكندرى بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد الذى شارك فى 18 لقاء بالموسم الحالى بمعدل 1560 دقيقة لعب نجح فى تسجيل 4 أهداف.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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