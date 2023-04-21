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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اقتراب أحمد فتوح من تدعيم صفوف الزمالك في مباراة سيراميكا، وطلب خوان أوسوريو المدير الفني، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين

فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد. ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة. فى سياق آخر، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يخضع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للمرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به على أمل لحاقه بمباراة سيراميكا، على أن يحدد الجهاز الطبي فرص مشاركته من عدمها قبل إقامة اللقاء.