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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 21/ 4/ 2023 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، نرصدها فى الأخبار التالية.. 

 

رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع

رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع

 

رابطة الأندية تُجهز درعا جديدا لبطل الدورى للموسم الجارى

معلومة رياضية .. درع الدورى لم يتغير شكله طوال 67 عاما

 

اتحاد الكرة يطالب الأندية والمدربين بتوثيق العقود بعد العيد

 

اتحاد الكرة يطالب الأندية والمدربين بتوثيق العقود بعد العيد

 

بيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك "مجانًَا"

بيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك

 

الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل

الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل

 

الشناوي: لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات إفريقية قبل موقعة الرجاء

الشناوي: لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات إفريقية قبل موقعة الرجاء

 

كولر: نعلم قوة الرجاء قبل موقعة الغد.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

كولر: نعلم قوة الرجاء قبل موقعة الغد.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

 

إصابة لاعب الداخلية بكسر في عظمة الوجه.. وغيابه 3 أسابيع

إصابة لاعب الداخلية بكسر في عظمة الوجه.. وغيابه 3 أسابيع

 

الإسماعيلي يصرف مكافآت الفوز على المصرى فى الدوري

الإسماعيلي يصرف مكافآت الفوز على المصرى فى الدوري

 

غزل المحلة يقترب من استعادة حميد ماو أمام طلائع الجيش

غزل المحلة يقترب من استعادة حميد ماو أمام طلائع الجيش

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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