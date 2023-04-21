شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من استعادة حميد ماو أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة من العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية بانتظام بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية بمزق في العضلة الضامة .

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عبد الباقى جمال من تجهيز اللاعب بدنيا و فنيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش بعد غياب 15 يوم خضع لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام يوم الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 11 مباراة .