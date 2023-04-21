أرسنال يتأخر أمام ساوثهامبتون في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تأخر فريق أرسنال في الشوط الأول أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المقامة بينهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق كارلوس الكاراز ثم أضاف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم وهو في صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد

74 نقطى، يليه مانشستر سيتي في الوصافة ب 70 نقطة، فيما يحل ساوثهامبتون في المركز الأخير ب 23 نقطة.

تشكيل أرسنال:: حراسة المرمى: آرون رامسديل. الدفاع: زينشينكو، دوس سانتوس، روب هولدينج، بن وايت. الوسط: فابيو فييرا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد. الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ساكا، جيسوس.

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