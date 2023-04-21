أرسنال يستقبل أسرع هدفين على ملعبه بالموسم الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل فريق أرسنال أسرع هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على ملعب الإمارات وذلك بعد تأخره أمام ساوثهامبتون.

وكان أرسنال قد استقبل أسرع هدف في مرماه بالموسم الحالي أمام بورنموث بعد تسع ثوان في شهر مارس الماضي، وجاء الهدف الثاني بعد 27 ثانية خلال مباراة ساوثهامبتون المقامة حاليا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

انتهى الشوط الأول من مواجهة آرسنال ونظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تفاصيل الشوط الأول

تقدم ساوثهامبتون في النتيجة عن طريق كارلوس ألكاراز في الدقيقة الأولى من المباراة، بينما أضاف زمبله والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وقلص جابرييل مارتينيلي النتيجة للجانرز في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 2/1.

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

آرون رامسديل، في حراسةالمرمى.

زينشينكو، دوس سانتوس، روب هولدينج، بن وايت، في الدفاع.

في الوسط: فابيو فييرا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، ساكا، جيسوس.

ترتيب الفريقين

وجاء ترتيب الفريقين قبل بداية المباراة، حيث يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

بينما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 74 نقطة، فيما يواصل مانشستر سيتي ملاحقة الجانرز، حيث يحل في المركز الثاني ب 70 نقطة.

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